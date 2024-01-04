РФС планирует провести более восьми матчей для сборной России в 2024 году

В марте российская сборная должна сыграть с сербами

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать более восьми матчей для национальной сборной в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация договорилась с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча национальных команд в марте 2024 года.

"Планируем два матча сыграть в марте, два-три - в июне, - сказал Митрофанов. - Дальше также есть определенные наметки - на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше".

"Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно", - добавил Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).