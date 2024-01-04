Аленичев считает Промеса лучшим футболистом "Спартака"

В текущем сезоне нидерландец принял участие в 21 матче, в которых забил 8 голов и отдал 8 голевых передач

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес однозначно является лучшим футболистом команды. Такое мнение ТАСС на выставке-форуме "Россия" высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года Дмитрий Аленичев.

"Однозначно Промес сейчас сильнейший игрок в "Спартаке", - сказал Аленичев. - Да, это не тот Промес, который был шесть-семь лет назад, но и партнеры тогда у него были другие. С другой стороны, соперники тоже поменялись, они стали чуть слабее, поэтому он и сейчас выглядит очень прилично. Учитывая его дела вне футбола, которые давят на него психологически, непросто так играть и приносить столько пользы команде".

Промесу 32 года, в текущем сезоне он принял участие в 21 матче, в которых забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.