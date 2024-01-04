Отец Карлсена рассказал, при каких условиях Магнус будет участвовать в матче за корону

Хенрик Карлсен отметил, что его сын счастлив в той новой жизни, которая у него сейчас есть

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен счастлив без участия в матчах за звание чемпиона мира, и чтобы он вновь вступил борьбу за мировую шахматную корону Международной шахматной федерации (ФИДЕ) необходимо изменить формат турнира. Такое мнение ТАСС высказал отец и член команды Карлсена Хенрик Карлсен.

"Магнус очень счастлив в той новой жизни, которая у него теперь, - рассказал Хенрик Карлсен. - Думаю, не надо недооценивать те пять матчей за звание чемпиона мира, в которых он участвовал. Все напряжение непосредственно матчей и процесса подготовки к ним. И последний матч против Яна Непомнящего был очень равный и сложный в первой половине, и Магнус рассказал, что в конце он не чувствовал радости, а только облегчение, что он не проиграл, что давление, которое он испытывал, спало".

"Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно, необходимо поменять формат. Но он не будет на это напирать, потому что понимает, что это уже традиции", - добавил отец Карлсена.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира.