Нападающий "Торпедо" Атанасов получил травму в матче КХЛ с "Куньлунем"

В начале первого периода хоккеист столкнулся с игроком соперника и упал на лед, подвернув ногу

ТАСС, 4 января. Нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского "Куньлунь Ред Стар". Встреча проходит в Нижнем Новгороде.

В начале первого периода Атанасов столкнулся с игроком соперника и упал на лед, подвернув ногу. Игрок не смог продолжить встречу. В середине декабря форвард получил сотрясение мозга в матче за сборную "Россия 25" на Кубке Первого канала. Атанасов набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Фонбет - Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге.

Атанасову 21 год, в текущем сезоне нападающий провел 42 игры за нижегородскую команду, забросив 19 шайб и отдав 20 голевых передач.

После первого периода счет в матче 1:0 в пользу китайской команды.