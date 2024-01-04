Мамиашвили сообщил, что ФСБР готовит массовую ревизию региональных федераций

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что первостепенной задачей организации в 2024 году станет формирование резерва

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) планирует провести массовую ревизию всех региональных федераций. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Мы сделали определенные коррективы с учетом опыта, полученного за предыдущий год, - сказал Мамиашвили. - Нашей первостепенной задачей станет формирование резерва - персональная ответственность за это лежит на плечах федерации и регионов, и особенно на президентах региональных федераций, которые обязаны бороться за каждый метр в продвижении древнейшего, любимейшего, достойного и интересного олимпийского вида спорта - спортивной борьбы. В новом году пройдет тотальная ревизия всех - сколько спортсменов и тренеров зарегистрировано в федерации".

"За кустами отсидеться не получится, - отметил глава ФСБР. - У нас немало президентов федераций, которых мы до сих пор в глаза не видели. Они избирались добровольно, чтобы обслуживать вид спорта. Если хотят работать, мы костьми ляжем, чтобы помочь. А действовать по принципу "моя хата с краю" непозволительно".