"Зенит" объявил о переходе 17-летнего бразильского футболиста Педро

Нападающий присоединится к команде 12 января

ТАСС, 4 января. Петербургский футбольный клуб "Зенит" реализовал право выкупа нападающего Педро из бразильского "Коринтианса". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Педро присоединится к команде 12 января и примет участие в медицинских мероприятиях. В июне 2023 года "Зенит" сообщал, что достиг договоренности о приобретении игрока, который должен был присоединиться к клубу по достижении 18 лет - после 5 февраля.

Педро 17 лет, за основную команду "Коринтианса" он выступал с марта 2023 года. Игрок провел за клуб 21 матч и забил один гол. В 10 играх за молодежную команду "Коринтианса" футболист забил пять голов.