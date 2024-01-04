Мамиашвили пожелал российским борцам в новом году веры в лучшее

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что на борцов все равняются

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пожелал российским борцам верить в лучшее и сделать для себя окончательный выбор. Об этом он рассказал ТАСС.

"Пожелаю каждому сделать для себя окончательный выбор. Никогда не смогу понять людей, которые меняют гражданство, но бог судья - у каждого свои резоны, - сказал Мамиашвили. - У меня своя позиция на этот счет. Желаю веры, что все у нас будет нормально".

"Понятно, что нас хотят развести по разные стороны, поэтому нужно понимать свою личную ответственность в этой ситуации. Как бы высокопарно это не звучало, но на нас равняются" - сказал глава ФСБР.