Тренер "Торпедо" Ларионов рассказал о состоянии хоккеиста Атанасова

Форвард получил травму в матче с "Куньлунем"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Нападающий "Торпедо" Василий Атанасов, получивший травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Куньлунь Ред Стар", скорее всего, выбыл надолго. Об этом журналистам рассказал главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов.

В начале первого периода Атанасов столкнулся с игроком соперника и упал на лед, подвернув ногу. Хоккеист не смог продолжить встречу.

"Плохие новости, что потеряли Атанасова, наверное, надолго. Пока не хотим спекулировать по его состоянию", - сказал Ларионов.

Главный тренер сообщил, когда смогут сыграть остальные травмированные игроки. "Никита Артамонов с Владиславом Фирстовым могут появиться в матче с минским "Динамо". Николай Коваленко пока не готов. Видимо, он будет готов сыграть в середине месяца", - отметил тренер.

"Торпедо" сыграет с минским "Динамо" 6 января.

В середине декабря 21-летний форвард получил сотрясение мозга в матче за сборную "Россия 25" на Кубке Первого канала. Атанасов набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо", набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19+20).