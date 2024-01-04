В "Салавате Юлаеве" рассказали, чему клуб научила история с канадцем Хо-Сэнгом

Летом клуб и хоккеист договорились о продлении контракта, однако затем нападающий отказался возвращаться в Уфу

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. История, связанная с переговорами о новом контракте с канадским хоккеистом Джошуа Хо-Сэнгом, научила "Салават Юлаев" тому, что устные договоренности ничего не значат. Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Хо-Сэнг выступал за "Салават Юлаев" в сезоне-2022/23 и в первом матче сезона в Санкт-Петербурге со СКА получил повреждение, из-за чего пропустил регулярный чемпионат. В плей-офф Хо-Сэнг провел четыре игры, в которых не набрал очков. Летом клуб и игрок достигли договоренности о продлении контракта, однако затем канадец отказался возвращаться в Уфу.

"История с Хо-Сэнгом находится в той же парадигме, что и с другими иностранцами, которые к нам не приехали. Мы с некоторыми уже обозначали сумму контракта, но в последний момент они меняли решение, - сказал Баширов. - Причем это были сильные легионеры. Мы сожалеем, что они к нам не попали, но здесь были только чисто политические причины".

"Несостоявшиеся сделки научили только одному - пока нет подписи легионера в контракте, нельзя расслабляться и считать вопрос решенным. Надо продолжать работу по поиску других вариантов. Устные договоренности ничего не значат", - добавил он.

Гендиректор "Салавата Юлаева" рассказал о своем мнении по селекции, связанной с легионерами. "Где-то уже говорил, что изначально при формировании состава мы исходили из того, что легионеров у нас не будет. Мы говорили сами себе - давайте представим, что иностранцев ни одного не будет и нам необходимо собирать команду без них. С одной стороны, это нам помогло, мы перестраховались, и у нас есть сильные российские игроки. С другой, есть вопросы по распределению игрового времени в команде", - сказал Баширов.