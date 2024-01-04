Гунина отметила высокую конкуренцию в женских шахматах в России

По словам чемпионки мира по блицу, национальный чемпионат является очень сложным турниром

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победить в чемпионате России среди женщин так же сложно, как в чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказала гроссмейстер Валентина Гунина.

"Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы (смеется). На чемпионате России у нас было 11 сдвоенных туров и было невероятно сложно. В какие-то моменты сложнее, чем в Самарканде", - сказала Гунина.

30 декабря Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Соревнования по рапиду и блицу прошли в узбекистанском Самарканде.

Гуниной 34 года, она во второй раз стала победительницей чемпионата мира по блицу, ранее шахматистка выигрывала турнир в 2012 году. Также Гунина является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам и пятикратной чемпионкой России.