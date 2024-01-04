Агент Атанасова надеется, что хоккеист "Торпедо" избежит серьезной травмы

Нападающий получил повреждение в матче Континентальной хоккейной лиги с "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Торпедо" Василий Атанасов, получивший травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Куньлунь Ред Стар", может избежать серьезного повреждения. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Кирилл Князев.

"Торпедо" одержало победу в овертайме со счетом 3:2. В начале первого периода Атанасов столкнулся с игроком соперника и упал на лед, подвернув ногу.

"Первое обследование было сделано. Пока четкой картины по его итогам нет, но мы надеемся, что все обойдется", - сказал Князев.

В середине декабря 21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала. Он набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо" в сезоне, набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19+20).