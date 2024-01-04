Ананд надеется, что Карлсен вернется к участию в матчах за шахматную корону

В 2022 году норвежец отказался играть матч за мировую шахматную корону и был лишен звания чемпиона мира

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматный мир будет счастлив, если норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен вернется к участию в матчах за звание чемпиона мира. Такое мнение ТАСС высказал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

"Я действительно не знаю, вернется ли когда-нибудь Магнус. Но иногда люди меняют свои решения, может, и он это сделает. Но я, как поклонник шахмат, был бы рад. Каждый в шахматном мире будет счастлив, если Карлсен вернется", - сказал Ананд.

В 2022 году Карлсен отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира.