"Тампа" поместила российского хоккеиста Сергачева в долгосрочный список травмированных

Защитник получил травму ноги, блокировав бросок в матче с "Сент-Луисом" 20 декабря

ТАСС, 4 января. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев помещен в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщил портал Capfriendly.

Защитник получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (6:1) 20 декабря, он покинул площадку в первом периоде после того, как заблокировал бросок ногой. После этого "Тампа" провела шесть встреч без него.

Сергачеву 25 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забросил 2 шайбы и сделал 17 результативных передач. В прошлом сезоне россиянин стал самым результативным защитником команды с 64 очками (10 шайб + 54 передачи).

"Тампа" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 41 очко в 39 матчах. Следующую встречу команда проведет на выезде против "Миннесоты" 5 января.