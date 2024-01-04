Агент Дивеева считает, что футболист ЦСКА восстановится к возобновлению сезона

В июле защитник перенес операцию на голеностопе

ТАСС, 4 января. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев должен восстановиться от травмы к возобновлению сезона. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал агент игрока Олег Еремин.

В июле футболист перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против петербургского "Зенита".

"Игорь продолжает тренироваться и в отпуске. Пока прогноз не меняется, рассчитываем, что Игорь будет полноценно тренироваться начиная со второго сбора, - сказал Еремин. - Надеюсь, он полностью восстановится к возобновлению сезона. Все к этому идет".

Дивееву 23 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне Дивеев провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу, и стал обладателем Кубка России.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 18 матчах. В следующем матче национального первенства, который пройдет в начале марта, московский клуб примет "Оренбург".