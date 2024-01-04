Канадского фигуриста Сёренсена подозревают в сексуальном насилии

По данным портала USA Today, спортсмен в апреле 2012 года совершил сексуальное насилие в отношении бывшей американской фигуристки

ТАСС, 4 января. Канадский фигурист Николай Сёренсен, выступающий в танцах на льду, находится под следствием из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщил портал USA Today.

По информации источника, спортсмен в апреле 2012 года совершил сексуальное насилие в отношении бывшей американской фигуристки, которая сейчас работает тренером. Личность пострадавшей не раскрывается, на момент совершения преступления канадцу было 23 года, американке - 22. Отмечается, что расследование проводит Канадский офис комиссара по спортивной этике.

Сёренсену 34 года, он выступает за сборную Канады с 2018 года, ранее спортсмен представлял команду Дании. Фигурист выступает в танцах на льду вместе с канадкой Лоранс Фурнье-Бодри, вместе они завоевали серебряную медаль чемпионата четырех континентов (2023) и восемь раз попадали в тройку лучших по итогам этапов Гран-при, победив на этапе Гран-при Японии (2022). На Олимпийских игра в Пекине дуэт занял итоговое восьмое место.