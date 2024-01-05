Клуб НБА "Орландо" выведет из обращения номер Шакила О'Нила

Церемония пройдет в ночь на 14 февраля

ТАСС, 5 января. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" принял решение вывести из обращения 32-й номер, под которым выступал американский центровой Шакил О'Нил. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Орландо" выбрал О'Нила на драфте НБА 1992 года под общим первым номером. Игрок выступал за "Орландо" с 1992 по 1996 год. В сезоне-1992/93 его признали лучшим новичком лиги, в сезоне-1994/95 он стал самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата. Американец станет первым игроком в истории "Орландо", чей номер будет выведен из обращения. Соответствующая церемония пройдет в ночь на 14 февраля.

О'Нилу 51 год, он завершил карьеру в 2011 году, проведя сезон за "Бостон". По ходу карьеру игрок также выступал за "Кливленд", "Майами", "Финикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого трижды стал чемпионом НБА (2000-2002) и признавался самым ценным игроком финала (2000-2002), а также по разу стал самым ценным и результативным игроком регулярного чемпионата (2000). В 2006 году американец стал чемпионом НБА вместе с "Майами", клуб впервые завоевал чемпионский титул.

О'Нил 15 раз принимал участие в Матче звезд НБА, в лиге он провал 19 сезонов. "Орландо" станет третьим клубом, который вывел игровой номер О'Нила. Ранее подобное сделали "Майами" и "Лейкерс", закрепив за ним номера 32 и 34 соответственно.

Вместе со сборной США О'Нил выиграл Олимпийские игры (1996) и чемпионат мира (1994), став самым ценным игроком турнира. В 2016 году американец был введен в Зал баскетбольной славы.