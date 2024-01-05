Шестеркин, Кучеров и Капризов вошли в число участников Матча звезд НХЛ

Лига опубликовала список из 32 игроков, еще 12 хоккеистов будут выбраны по итогам голосования болельщиков

ТАСС, 5 января. Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, нападающие Никита Кучеров ("Тампа") и Кирилл Капризов ("Миннесота") вошли в состав участников Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ опубликовала список из 32 игроков, по одному от каждой команды лиги, которые заявлены для участия в Матче звезд. Помимо трех россиян, в него вошли: вратари - Джейк Оттинджер ("Даллас"), Кэм Тэлбот ("Лос-Анджелес"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег"); защитники - Расмус Далин ("Баффало"), Куинн Хьюз ("Ванкувер"); нападающие - Фрэнк Ватрано ("Анахайм"), Давид Пастрняк ("Бостон"), Элиас Линдхольм ("Калгари"), Себастьян Ахо ("Каролина"), Коннор Бедард ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Бун Дженнер ("Коламбус"), Алекс Дебринкэт ("Детройт"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Сэм Райнхарт ("Флорида"), Ник Сузуки ("Монреаль"), Филип Форсберг ("Нэшвилл"), Джек Хьюз ("Нью-Джерси"), Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), Брэди Ткачук ("Оттава"), Трэвис Конекны ("Филадельфия"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Томаш Гертл ("Сан-Хосе"), Оливер Бьоркстранд ("Сиэтл"), Роберт Томас ("Сент-Луис"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Джек Айкел ("Вегас") и Том Уилсон ("Вашингтон"). Еще 12 игроков будут определены по результатам голосования среди болельщиков, которое продлится до 11 января.

Бедард станет самым молодым участником Матча звезд НХЛ в истории - в день мероприятия (3 февраля) ему будет 18 лет и 203 дня. Предыдущий рекорд, установленный в 2011 году, принадлежал Джеффу Скиннеру, которому во время Матча звезд было 18 лет и 259 дней.

В текущем сезоне 28-летний Шестеркин провел 24 матча, в которых одержал 16 побед и отразил 90,8% бросков по своим воротам. 30-летний Кучеров в 38 матчах за "Тампу" забросил 27 шайб и отдал 36 голевых передач. На счету 26-летнего Капризова 13 шайб и 21 голевая передача в 34 играх. В ночь на 31 декабря Капризов не доиграл матч регулярного чемпионата с "Виннипегом" (2:4) из-за травмы и позднее был помещен в список травмированных игроков "Миннесоты", как сообщил журналист портала The Athletic Майкл Руссо, игрок пропустит одну-две недели.

Матч звезд в девятый раз пройдет в Торонто. Канадский город принял первый в истории Матч звезд в 1947 году, впоследствии игры проводились там в 1949, 1951, 1962, 1963, 1964, 1968 и 2000 годах. В 2000 году сборная звезд мира со счетом 9:4 победила сборную звезд Северной Америки, лучшим игроком матча был признан российский нападающий Павел Буре.