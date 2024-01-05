Отчетная конференция ПКР пройдет в марте в Ханты-Мансийске

Мероприятие пройдет в рамках игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Отчетная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР) состоится в марте в Ханты-Мансийске в рамках игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Очередные Игры паралимпийцев пройдут по зимним дисциплинам в марте 2024 года - в Ханты-Мансийске будут соревноваться лыжники, биатлонисты и следж-хоккеисты, в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по горнолыжному спорту и керлингу на колясках, в Челябинской области - старты сноубордистов, - сказал Рожков. - В эти же сроки в Ханты-Мансийске запланирована к проведению отчетная конференция Паралимпийского комитета России. На ней делегаты рассмотрят итоги работы по приоритетным направлениям деятельности, утвержденные на прошлой конференции, и обсудят план работы на предстоящий отчетный период".