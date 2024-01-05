Слуцкая назвала событие в фигурном катании, которое ее больше всего расстроило в 2023 году

Двукратного призера Олимпийских игр расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру стало самым негативным моментом в прошлом году в фигурном катании для серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я периодически слежу за нашими соревнованиями, ввиду своей занятости я не могу смотреть все, - сказала Слуцкая. - Хочу сказать, что меня больше всего расстроило решение Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру. Понимаю, что она уже взрослая девочка, многого добилась, но все равно жаль. Из хорошего могу отметить большое количество молодежи, которая уже сейчас показывает хороший уровень".

22 октября 2023 года Туктамышева объявила о решении сделать паузу в карьере. 4 января тренер спортсменки Алексей Мишин сообщил ТАСС, что фигуристка планирует принять участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет в Москве с 19 по 22 января.

Туктамышевой 27 лет, она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.