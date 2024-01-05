Обладатель Кубка Стэнли Волков назвал Кучерова идеальным хоккеистом

Бывший форвард "Тампы" отметил, что россиянин обладает всеми умениями на льду

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров является идеальным хоккеистом. Такое мнение ТАСС высказал победитель плей-офф Национальной хоккейной лиги 2020 года Александр Волков, игравший с Кучеровым в "Тампе".

"У этого человека есть все, - сказал Волков. - Светлая голова, хорошее катание, руки, он идеальный хоккеист, всегда был и есть номером один. Ему не везло, были травмы, я всегда очень болею за него, чтобы он закончил сезон лучшим бомбардиром и, конечно, поборолся бы за очередной Кубок Стэнли".

Кучеров делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона вместе с канадским форвардом "Колорадо" Натаном Маккинноном, оба игрока набрали по 64 очка. У Кучерова 27 заброшенных шайб и 37 голевых передач. Россиянин становился обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 году, лучшим бомбардиром плей-офф в эти годы, в 2019 году он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В ночь на 5 января пресс-служба НХЛ объявила о том, что Кучеров включен в число игроков, которые 3 февраля примут участие в Матче звезд НХЛ. Ранее нападающий принимал участие в Матче звезд в 2017, 2018, 2019 годах.