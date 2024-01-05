ПКР готовит новую образовательную программу для специалистов паралимпийского спорта

Она нацелена на реализацию программ дополнительного профессионального образования для руководителей организаций, организаторов соревнований и других лиц, заинтересованных в развитии адаптивного спорта, но не имеющих опыта в данном направлении

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) разрабатывает новую образовательную программу для повышения квалификации тренеров и специалистов паралимпийского спорта. Об этом ТАСС сообщил президент организации Павел Рожков.

Развитие паралимпийского движения напрямую зависит от образовательного уровня тренерского состава и специалистов, работающих со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья. В нашей работе мы уделяем большое внимание его повышению, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности, утвержденным на очередной отчетно-выборной конференции стала реализация комплекса мер по повышению образовательного уровня тренеров и специалистов паралимпийского спорта, - сказал Рожков. - В предстоящем году мы планируем провести два курса по подготовке спортсменов в паралимпийских видах спорта - это пулевая стрельба и велоспорт, а также два курса по спортивно-функциональной классификации. Также в разработке сейчас находится образовательная программа по паралимпийскому спорту, ее уникальность в том, что она нацелена на реализацию программ дополнительного профессионального образования для руководителей организаций, организаторов соревнований и других лиц, заинтересованных в развитии адаптивного спорта, но не имеющих опыта в данном направлении".

"В прошлом году ПКР в соответствии лицензией на осуществление образовательной деятельности провел 14 курсов повышения квалификации тренеров и специалистов, охватив самые медалеемкие паралимпийские виды - легкую атлетику, плавание, настольный теннис и пауэрлифтинг, - рассказал Рожков. - Также ПКР провел курсы по классификации и подготовке спортсменов в паралимпийских видах спорта для специалистов из Запорожской области. В общей сложности 314 слушателей из различных субъектов Российской Федерации получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца".