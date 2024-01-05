Аленичев впечатлен игрой "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ

Краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" стал больше думать о результате, чем о красоте игры, поэтому он является реальным претендентом на победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года Дмитрий Аленичев.

"Я впечатлен их игрой и тем, как она поменялась, - сказал Аленичев. - Если раньше "Краснодар" старался играть в яркий атакующий футбол, то сейчас они стали действовать более прагматично, думать о результате игры, а не о ее красоте. В этом есть огромная заслуга главного тренера. Может быть, игра стала более скучной, но с таким подходом "Краснодар" является реальным претендентом на чемпионство".

По итогам 18 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. Отрыв от идущего на втором месте петербургского "Зенита" составляет два очка. В следующем туре, который пройдет в начале марта, "Краснодар" дома сыграет с казанским "Рубином", точная дата будет известна позднее.