Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Гонконге

В четвертьфинале россиянин обыграл француза Артюра Фиса

ТАСС, 5 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артюра Фиса в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. У Фиса был восьмой номер посева. В полуфинале Рублев сыграет против китайца Шан Цзюньчэна (без номера посева).

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Фису 19 лет, в рейтинге ATP он располагается на 36-й позиции. На счету француза один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше второго круга.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 7 января. Призовой фонд превышает $661 тыс. Турнир не проводился с 2002 года. Из россиян турнир выигрывал Андрей Ольховский - в 1996 году в парном разряде.