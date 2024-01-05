Ковальчук вошел в состав "Спартака" на матч КХЛ против ЦСКА

Нападающий пропустил две игры из-за микротравмы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Нападающий Илья Ковальчук вернулся в состав московского "Спартака" и примет участие в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Ковальчук сыграет во втором звене вместе с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым. Ковальчук заключил контракт с красно-белыми до конца сезона, о чем было объявлено в начале декабря 2023 года. В первых двух матчах 40-летний форвард забросил по шайбе, однако пропустил гостевые игры против минского "Динамо" (4:1) и подмосковного "Витязя" (4:5 ОТ). Как сообщил после игры с минчанами главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов, у Ковальчука была диагностирована микротравма.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене", встреча начнется в 17:30 мск.