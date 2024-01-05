Хоккеист "Спартака" Принс считает, что у Ковальчука многому можно научиться на льду

По мнению форварда красно-белых, 40-летний российский хоккеист является отличным игроком

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук многому может научить на тренировках и во время игр. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Спартака" Шейн Принс.

Ковальчук заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона, о чем было объявлено в начале декабря. В первых двух матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 40-летний форвард забросил по шайбе, однако пропустил гостевые игры против минского "Динамо" (4:1) и подмосковного "Витязя" (4:5 ОТ). Как сообщил после игры с минчанами главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов, у Ковальчука была диагностирована микротравма.

"Илья - отличный игрок. Много умеет делать на льду, для своего возраста он здорово играет, и у него много можно научиться", - сказал Принс.

Нападающий выступает за "Спартак" с 2022 года, в декабре 2023 года было объявлено о том, что он продлил контракт с красно-белыми на год. "Я уже играл в этой организации, здесь отличный менеджмент. У нас молодая команда с хорошими шансами на успех в чемпионате как в этом сезоне, так и в следующем. Я счастлив быть частью этой команды", - отметил американский игрок, имеющий белорусское гражданство.

"Спартак" лидирует в общей таблице КХЛ с 66 очками после 47 игр. Ближайшим преследователем красно-белых в общей таблице является магнитогорский "Металлург", набравший 65 очков в 47 играх. В Западной конференции второе место занимает ярославский "Локомотив" с 64 очками после 45 игр. 5 января "Спартак" встретится в гостях с московским ЦСКА, Ковальчук вернулся в состав и сыграет во втором звене вместе с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым.

"Когда мы смотрели на результаты команды в прошлом сезоне, они не были хорошими. К нам пришло немало новых игроков, мы хорошо поработали перед сезоном и продолжаем двигаться вперед. То, что мы находимся на первом месте в лиге, это достижение для нас. Но мы концентрируемся на каждой игре", - сказал Принс.