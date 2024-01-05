IIHF до конца февраля рассмотрит вопрос об участии сборной России в Олимпиаде 2026 года

Глава организации Люк Тардиф сообщил, что в настоящее время проходят переговоры о проведении хоккейного турнира со всеми заинтересованными сторонами

ТАСС, 5 января. Международная федерация хоккея (IIHF) до конца февраля рассмотрит вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил глава организации Люк Тардиф, комментарий которого приводит пресс-служба IIHF.

"Мы сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами - Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр", - сказал Тардиф.

Глава IIHF добавил, что допуск россиян и белорусов на международные соревнования зависит от возможности организаторов турнира обеспечить необходимые меры безопасности.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, в связи с этим сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях IIHF. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. В декабре МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе кроме командных видов спорта.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.