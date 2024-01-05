В WADA заявили, что расследуют нарушения Испанского антидопингового агентства

Агентство не сообщало WADA о положительных результатах допинг-тестов спортсменов

ТАСС, 5 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет расследование в отношении Испанского антидопингового агентства из-за нарушений в сборе проб и сокрытия положительных результатов допинг-тестов у спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

"WADA изучает этот вопрос уже некоторое время, мы хорошо осведомлены о глубоко укоренившихся проблемах в Испанском антидопинговом ведомстве. Я разочарован уровнем сотрудничества, который мы получили от Испанского антидопингового агентства, поскольку мы стремимся улучшить систему для испанских спортсменов, тот факт, что есть положительные результаты допинг-проб, которые не были рассмотрены своевременно, несмотря на регулярное наблюдение со стороны WADA, неприемлем. WADA всегда будет обеспечивать соответствие всех антидопинговых организаций на самом высоком уровне в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, включая судебное преследование по делам, где это уместно. Таким образом, Всемирное антидопинговое агентство следует своей обычной надлежащей процедуре и действует в наилучших интересах чистого спорта, все эти вопросы тщательно расследуются организацией. Если они не будут решены быстро и эффективно, то ясно, что для испанского спорта будут серьезные последствия", - сказал глава WADA Витольд Банька.

"WADA предоставило испанской организации отчет о корректирующих действиях, которые необходимо было рассмотреть в срочном порядке, в том числе в отношении ряда отложенных дел. Этот вопрос продолжается, у WADA все еще есть дополнительные вопросы к Испанскому антидопинговому агентству и антидопинговой системе Испании, в частности, относительно того, как реализуется антидопинговый закон страны от 2021 года. Хотя WADA поддержало принятие закона, с тех пор стало очевидно, что способ толкования и практического применения закона не соответствует положениям Всемирного антидопингового кодекса, WADA всегда оставляет за собой право потребовать внесения поправок в законодательство, если оно применяется неправильно или способом, противоречащим кодексу. Кроме того, очевидные несоответствия были выявлены в королевском указе, который был издан в октябре 2023 года без каких-либо предварительных консультаций с WADA, это может спровоцировать дальнейшие проблемы с соблюдением требований Испанским антидопинговым агентством в ближайшие недели", - говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

Ранее испанский Relevo сообщил, что Испанское антидопинговое агентство в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство о положительных результатах проб атлетов.