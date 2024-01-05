Арбитр Карасев рассказал, что руководители УЕФА были довольны его работой на сборах

По словам российского судьи, его были рады видеть коллеги из других стран

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Руководители судейского корпуса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны работой российского арбитра Сергея Карасева на сборах в сентябре 2023 года. Об этом Карасев рассказал ТАСС.

С 3 по 6 сентября Карасев принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне.

"Мне позвонил [председатель судейского комитета УЕФА] Роберто Розетти, сказал, что планирует меня пригласить, я очень обрадовался, через несколько дней получил подтверждение, стал собирать документы, делать визу, ждал, что ничего не изменится, - сказал Карасев. - В итоге съездил и очень доволен, отношение все то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что еще вызовут на сборы".

"Следующий сбор будет в конце января. Не знаю, получу ли я приглашение, обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков. Поэтому не знаю, вряд ли. То есть следующий сбор может быть в августе-сентябре", - добавил российский арбитр.

Карасев рассказал, проговаривал ли он с Розетти перспективы приглашения российских арбитров в связи с вызовом на сборы в сентябре. "Перспектива простая - гарантий никто не дает, пока такая ситуация, - сказал Карасев. - Я думаю, что это будет очень сложно, но они работают в этом направлении, возможно, что-то и будет. Но плей-офф вряд ли".

Карасев работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти). 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. 26 сентября арбитр Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций, став первым российским судьей, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.

Итоги первой части сезона

Карасев подвел итоги своей работы в первой части сезона. "В целом 18 туров РПЛ (Российской премьер-лиги - прим. ТАСС) прошли нормально, у нас новый руководитель, мы вернулись полностью на путь УЕФА, прежде всего это касается вмешательств VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС). Сейчас они происходят только в случае явных ошибок, вмешательств стало меньше, динамики в игре стало больше, - сказал Карасев. - В последние несколько лет от судей требовали давать бороться, я думаю, что сейчас нам это удается. Если говорить обо мне, то я очень рад, что мне доверяют большие матчи. А итоги будем подводить в самом конце чемпионата, потому что, сами знаете, в весенней части совсем другой чемпионат, как будто стадия плей-офф, где каждая игра финальная".

"Самые запоминающиеся игры первой части сезона? В чемпионате я выделю последнюю игру - "Краснодар" - ЦСКА. Прежде всего потому, что был полный стадион, что не всегда увидишь. Такой же был матч "Зенит" - "Краснодар", тогда тоже в Петербурге было порядка 50 тысяч. То, что мы видели всегда на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, когда по 50 тысяч зрителей приходят на игру. При таком скоплении и играется, и судится лучше", - добавил российский арбитр.

24 октября Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 30 ноября бригада Карасева отработала матч между клубами "Абха" и "Аль-Ахли" в чемпионате Саудовской Аравии. "Мы не первый раз там были, всегда рады туда приезжать, тем более это очень хорошая возможность получить международный опыт, да и просто сменить обстановку, - отметил Карасев. - За годы работы уже выработалась привычка, что хочется куда-то выехать и посудить международные матчи. Надеемся, что будут еще приглашения. Я слышал, что о нашей бригаде и о бригаде Кирилла Левникова очень хорошие отзывы, поэтому ждем, что еще кто-то из российских судей поедет туда".

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что к обслуживанию матчей в России будут привлекаться белорусские арбитры. "Мы дружественные страны, всегда рады видеть Алексея Кульбакова с бригадой у нас. Я в Белоруссии никогда не был, с удовольствием съездил бы. Посмотрим", - заключил Карасев.