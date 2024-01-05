Русский Халк установил рекорд по сценическому экстриму на выставке "Россия"

Сергей Агаджанян исполнил более десяти показательных выступлений и практически каждый час устраивал для зрителей мастер-классы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" во время фестиваля "Русская зима" на Международной выставке-форуме "Россия" установил национальный рекорд по сценическому экстриму. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

На стенде Ставропольского края, где состоялась презентация Кисловодска, Агаджанян, являющийся членом международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", созданного при поддержке президента России Владимира Путина, исполнил более десяти показательных выступлений и практически каждый час устраивал для зрителей мастер-классы, разрывая грелки и скручивая голыми руками по десять сковородок подряд. Это выступление стало самым длительным за всю историю сценического экстрима.

Агаджанян получил свое прозвище за череду мировых рекордов по буксировке многотонной техники. На глазах у зрителей он двигает многотонные поезда, самолеты, вертолеты и грузовики, попутно надувая до разрыва резиновые медицинские грелки.

"В Кисловодске я уже установил два рекорда: один - по сценическому экстриму вместе с рекордсменом мира Сергеем Чуприна, и второй - впервые в истории спорта я двигал машину весом 2,2 тонны на возвышенности, прошел по знаменитому курортному бульвару 44 метра и при этом надувал грелки. Такие номера особенно непросто делать в среднегорье, где по-другому ощущается нагрузка", - приводят организаторы слова Агаджаняна.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.