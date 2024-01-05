"Локомотив" обыграл СКА и возглавил таблицу регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

ТАСС, 5 января. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 446 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артур Каюмов (38-я минута) и Георгий Иванов (45). У проигравших отличился Захар Бардаков (10).

СКА прервал серию из четырех побед. В последний раз до этого матча команда уступала 23 декабря на выезде нижегородскому "Торпедо" (1:3). СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. В следующей игре команда примет магнитогорский "Металлург" 7 января.

"Локомотив" набрал 66 очков по итогам 46 матчей и стал лидером таблицы Запада и всего регулярного чемпионата. Такое же количество очков на своем счету имеют лидер Востока "Металлург" и московский "Спартак", идущий вторым на Западе, однако они уступают ярославскому клубу по дополнительным показателям. В следующем матче "Локомотив" 7 января сыграет в гостях против челябинского "Трактора".