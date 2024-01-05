Российского теннисиста дисквалифицировали на четыре года из-за отказа пройти допинг-тест

Владислав Иванов в сентябре 2022 года на турнире в Марокко отказался предоставить образец мочи

ТАСС, 5 января. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) дисквалифицировало россиянина Владислава Иванова из-за отказа пройти допинг-тест. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В сентябре 2022 года Иванов на турнире Международной федерации тенниса в Марокко отказался предоставить образец мочи, покинув место проведения соревнований. Позднее спортсмен вернулся, чтобы предоставить образец, однако ему было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Теннисиста отстранили от занятий спортом на четыре года - с 21 декабря 2023 года до 20 декабря 2027 года.

Иванову 24 года. Его наивысшей позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было 835-е место осенью 2022 года.