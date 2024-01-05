Канадский хоккеист ЦСКА Уильямс поделился впечатлениями от новогодней Москвы

По словам легионера, он посещал Красную площадь и Парк Горького

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский хоккеист ЦСКА Колби Уильямс остался в восторге от новогодней Москвы во время паузы в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Уильямс рассказал ТАСС.

Чемпионат КХЛ возобновился 3 января, ЦСКА первый матч в новом году провел 5 января дома со "Спартаком" (3:1). Ранее Уильямс выступал за "Адмирал" из Владивостока.

"Выходные я провел в Москве, глядел вокруг как турист на Красную площадь, Парк Горького, катки. Много красивого света. Москва - это удивительный город", - сказал Уильямс.

Игрок поделился впечатлениями о матче со "Спартаком". "Мы сыграли три сложных периода, беспокоились по поводу того, что не смогли реализовать ряд моментов, но получилась хорошая победа над топ-командой. У соперника отличное первое звено. Ребята в нем быстро перемещают шайбу, мы знали, как они играют", - отметил Уильямс.

Хоккеист поделился впечатлениями от игры против олимпийского чемпиона, нападающего "Спартака" Ильи Ковальчука. "Он до сих пор остается отличным игроком, выдающимся снайпером в НХЛ. Не важно, сколько ему лет, мастерство по-прежнему остается", - сказал он.