Двукратный чемпион мира по хоккею Кулемин надеется, что сыграет с сыном в одной команде

По словам форварда "Салавата Юлаева", его 15-летний сын играет в юниорской команде уфимского клуба

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Николай Кулемин, являющийся чемпионом мира 2012 и 2014 годов, надеется, что сыграет в одной команде на профессиональном уровне со своим сыном. Об этом Кулемин рассказал ТАСС.

Кулемин выступает за "Салават Юлаев" с 2021 года, его контракт истечет в апреле 2024 года.

"Еще рано пока об этом говорить. Чувствую себя отлично, готов играть, - ответил 37-летний Кулемин на вопрос о возможном завершении карьеры. - Есть силы, буду играть. У меня сын подрастает, может, с ним удастся поиграть. Ему весной будет 15, играет в юниорской команде "Салавата".

Кулемин оценил уровень Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. "Я бы не сказал, что он сильно поменялся. Чувствую себя уверенно, на все хватает сил. Что касается перелетов на Запад во втором раунде плей-офф, если туда пробьемся, в прошлом году на том же этапе мы летали во Владивосток. За три дня налетали 30-40 часов, поэтому Запад для нас даже ближе", - отметил хоккеист.

Форвард рассказал о своей роли в команде. "Настроение хорошее, все ребята дружные, тренеры вносят позитивные эмоции, - сказал Кулемин. - Моя роль - приносить пользу команде и быть примером для молодых, как правильно играть. Нападающие всегда должны набирать очки, и это никто не отменял".

Кулемин прояснил, почему он завел Telegram-канал. "Очень хорошие болельщики в Уфе, постоянно поддерживают команду, хотят быть больше с игроками. Это помогает узнавать игроков вне хоккея, поэтому много ребят стараются держать связь с болельщиками в соцсетях", - отметил он.