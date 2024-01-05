Нападающий "Вашингтона" Овечкин решил пропустить Матч звезд НХЛ

Как сообщил журналист Тарик Эль-Башир, российский хоккеист хочет сосредоточиться на подготовке ко второй части регулярного чемпионата

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял решение пропустить предстоящий Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для подготовки ко второй части регулярного чемпионата. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Тарик Эль-Башир.

Отмечается, что игрок уже уведомил клуб о своем решении.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий провел 36 матчей, забросил 8 шайб и сделал 16 результативных передач. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (830 голов), уступая только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола.

Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. В пятницу лига опубликовала список из 32 игроков, по одному из каждой команды, которые заявлены для участия в событии. Из россиян в список вошли голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, нападающие Никита Кучеров ("Тампа") и Кирилл Капризов ("Миннесота").