Чешский "Кладно" расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в КХЛ

Болельщики заявили о бойкоте предстоящих матчей в связи переходом вратаря

ТАСС, 5 января. Чешский хоккейный клуб "Кладно" расторг контракт со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком. Об этом сообщила пресс-служба команды.

О переходе игрока клуб объявил 3 января, заключив с ним контракт до конца сезона. По информации портала isport.cz, руководство "Кладно" приняло такое решение из-за болельщиков, которые заявили о бойкоте предстоящих матчей в связи с выступлением голкипера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гудачеку 35 лет. В КХЛ он выступал за череповецкую "Северсталь", московский "Спартак", рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс". Вместе со сборной Словакии голкипер семь раз участвовал в чемпионата мира, став серебряным призером турнира в 2012 году.