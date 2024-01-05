Норвежские конькобежцы установили мировой рекорд в командной гонке преследования

Спортсмены на чемпионате Европы показали результат 3 минуты 34,22 секунды

ТАСС, 5 января. Мужская сборная Норвегии выиграла командную гонку преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Сандер Эйтрем, Педер Конгсхауг и Сверре Педерсен показали результат 3 минуты 34,22 секунды, установив мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало американцам, которое они установили в декабре 2021 года на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Второе место заняла сборная Италии (отставание - 6,25 секунды). Тройку лучших замкнула команда Нидерландов (+7,14).

Чемпионат Европы проходит с 5 по 7 января. Российские и белорусские спортсмены пропускают турнир из-за решения Международного союза конькобежцев отстранить атлетов из этих стран из-за ситуации на Украине.