Бразильский футболист Марио Загалло умер в возрасте 92 лет

Об этом сообщается на его официальной странице в социальной сети

ТАСС, 6 января. Известный в прошлом бразильский футболист и тренер Марио Загалло умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом размещено на его официальной странице в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"С большим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Жоржи Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. <...> Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений", - говорится в сообщении.

Бразилец является единственным человеком, который четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: дважды как игрок (1958, 1962), один раз как главный тренер (1970) и один как помощник тренера (1994).