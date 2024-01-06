Российский нападающий "Каролины" Пономарев забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

"Каролина" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:2

ТАСС, 6 января. "Каролина" победила "Вашингтон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (26-я и 54-я минуты), Сет Джарвис (44), Андрей Свечников (53), Дмитрий Орлов (59) и Василий Пономарев (60). У проигравших отличились Ник Дауд (8) и Дилан Строум (17), которому ассистировал Александр Овечкин. Пономарев также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Джарвиса. 21-летний форвард провел дебютную игру в НХЛ, ранее он выступал в командах Американской хоккейной лиги.

Свечников набрал очки в шестом матче подряд, всего в его активе теперь 26 очков (9 шайб + 17 голевых передач) в 24 матчах текущего сезона. Орлов проводил первый матч на домашней площадке бывшей команды, защитник перешел в "Каролину" в июле 2023 года. В составе "Вашингтона" он выступал 12 сезонов, в феврале 2023 года был обменян в "Бостон".

"Каролина" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 48 очков в 39 матчах. "Вашингтон" идет предпоследним, седьмым в Столичном дивизионе, имея в активе 42 очка после 37 встреч. В следующем матче "Каролина" в ночь на 7 января дома примет "Сент-Луис", "Вашингтон" вечером того же дня на домашней площадке встретится с "Лос-Анджелесом".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" дома победил "Чикаго" (4:2). Нападающий гостей, первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард получил повреждение в первом периоде и не смог продолжить встречу. Также с травмой площадку покинул один из лидеров "Нью-Джерси" Джек Хьюз. После столкновения Бедарда и защитника "Нью-Джерси" Брендана Смита на площадке начались стычки, команды на двоих набрали 62 минуты штрафного времени в течение двух периодов (всего - 64 минуты штрафа), четыре удаления арбитры применили из-за драк.