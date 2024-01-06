World Athletics решила не сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и в четвертом квартале 2023 года, 40 человек

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и в четвертом квартале 2023 года, 40 человек.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Александр Соловьев (все - прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Василий Мизинов, Елена Лашманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все - спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все - прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба - многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все - бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе - тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба - метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.