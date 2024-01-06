Фигурист Янченков отметил высокую конкуренцию в парах на чемпионате России

Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева заняли третье место на чемпионате России в соревновании спортивных пар

ТАСС, 6 января. Бронзовый призер прошедшего чемпионата России по фигурному катанию в парах Матвей Янченков был готов к высокой конкуренции на соревнованиях в Челябинске и стремился показать свой максимум. Об этом Янченков заявил "Спорт-Экспрессу".

На чемпионате России в Челябинске Янченков вместе с Екатериной Чикмаревой стал бронзовым призером соревнований. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Мы готовились к турниру в штатном режиме, - сказал Янченков. - Хотелось попасть на третье место, и я рад, что у нас это получилось. Боролись за тройку и выполнили задачу. Верили, что это нам под силу, но при этом понимали, что конкуренция колоссальная. Три-четыре пары боролись за третью строчку, после короткой все было очень близко".

"Могли и Хабибуллина с Княжуком забирать бронзу, у них дорогие прыжки, Артемьева с Брюхановым с четверной подкруткой серьезную заявку делали, Грицаенко с Осокиной - хорошая перспективная пара, немного им не повезло в прокате. Расслабляться было нельзя, нужно было показывать свой максимум именно в Челябинске", - добавил фигурист.

19-летний Янченков и 16-летняя Чикмарева проводят свой первый сезон на взрослом уровне.