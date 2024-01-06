Ирина Винер объяснила решение оспорить дисквалификацию в CAS

Спортивный арбитражный суд в декабре зарегистрировал апелляцию Ирины Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики оставить в силе двухлетнее отстранение

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за интереса и нежелания останавливаться в борьбе за свои права. Об этом она рассказала ТАСС.

CAS в декабре зарегистрировал апелляцию Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) оставить в силе двухлетнее отстранение за нарушение правил Международной федерации гимнастики (FIG). Отстранение продлится до 5 марта 2025 года.

"Не вижу смысла останавливаться на полпути - надо идти до конца, - сказала Винер. - Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе. Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня - человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета".

"Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно", - добавила она.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.