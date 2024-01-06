Менеджер рассказал, при каких условиях состоится бой Джонса-младшего и Федора Емельяненко

Рой Джонс-младший 1 апреля провел заключительный поединок, в котором уступил Энтони Петтису

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов провести бой против Федора Емельяненко, если поступит щедрое предложение. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Возможен выставочный бой, но если будут соответствующие условия, щедрое предложение. 10 млн долларов? Это минимум. Мы уважаем Федора Емельяненко, он является поистине легендарным спортсменом", - сказал собеседник агентства.

Джонсу 54 года. 1 апреля он проиграл американцу Энтони Петтису в боксерском поединке. Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории, в 1988 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

Емельяненко 47 лет, он завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед и семь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.