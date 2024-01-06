FIDE опубликовала окончательный список участниц турнира претенденток 2024 года

Турнир пройдет с 2 по 25 апреля

ТАСС, 6 января. Международная шахматная федерация (FIDE) включила в список участниц турнира претенденток 2024 года Хампи Конеру из Индии. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Ранее путевки на турнир претенденток завоевали Рамешбабу Вайшали (Индия), Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи (обе - Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Конеру прошла на турнир по мировому рейтингу.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут 2-25 апреля в Торонто. Победители получат право сыграть в матче за звание чемпиона мира. Действующим чемпионом мира у мужчин является китаец Дин Лижэнь, у женщин - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.