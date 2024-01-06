Фигуристы Чикмарева и Янченков не намерены менять спортивное гражданство

Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева заняли третье место на чемпионате России в соревновании спортивных пар

ТАСС, 6 января. Бронзовые призеры чемпионата России по фигурному катанию в парах Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства для выступления на международных соревнованиях. Об этом Янченков заявил "Спорт-Экспрессу".

"Есть, конечно, жалость, но обиды нет, потому что это от тебя не зависит, - сказал Янченков, отвечая на вопрос о запрете на международные выступления. - Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью все устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий, что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет".

19-летний Янченков и 16-летняя Чикмарева проводят свой первый сезон на взрослом уровне. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил свое решение в силе.