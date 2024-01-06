Кириленко оценил игру Алексея Шведа в чемпионате Китая по баскетболу

В октябре прошлого года Швед подписал контракт с клубом "Шаньси Лунгс"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Алексей Швед своей игрой в чемпионате Китая доказывает, что остается одним из лучших баскетболистов России. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В октябре прошлого года Швед подписал контракт с клубом "Шаньси Лунгс". В ноябре россиянин признавался лучшим игроком недели в китайской лиге.

"Не могу сказать, что смотрю каждую игру, но получаю сводки с полей. Он великолепно выступает, я очень рад за него. У меня никогда не было сомнений в его уровне, это один из моих самых любимых игроков за последние 15 лет. Рад, что у него здорово все получается", - сказал Кириленко.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы он играл дома, но что есть, то есть. На сегодня он играет в Китае, делает это великолепно и в очередной раз доказывает свой уровень", - добавил он.

Шведу 35 лет, он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд.