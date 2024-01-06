Тардиф рассказал, когда IIHF объявит решение по участию россиян и белорусов в турнирах

Глава Международной федерации хоккея ранее сообщил, что рассмотрение этого вопроса состоится 12-13 февраля, после чего организация сделает заявление

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) после рассмотрения вопроса по участию россиян и белорусов в чемпионате мира 2025 года и Олимпийских играх 2026 года намерена достаточно быстро объявить о своем решении. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Глава IIHF в пятницу сообщил, что рассмотрение этого вопроса состоится 12-13 февраля, после чего организация сделает заявление.

"Решение после обсуждения будет объявлено довольно скоро", - сказал Тардиф.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, в связи с этим сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях IIHF. В конце октября международная федерация объявила о том, что предварительно включила россиян в число участников групповой стадии олимпийского турнира 2026 года. Россияне включены в группу С вместе с командой США, белорусы же включены в одну из финальных квалификационных групп, матчи которой пройдут в Братиславе с 29 августа по 1 сентября.