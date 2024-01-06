Теннисистку Мирру Андрееву включили в новый международный пул допинг-тестирования

Представительство российских теннисистов в международном пуле допинг-тестирования увеличилось с 17 до 22 человек

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева, признанная лучшим новичком 2023 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), вошла в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF). Об этом свидетельствуют материалы ITF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Представительство российских теннисистов в международном пуле допинг-тестирования увеличилось с 17 до 22 человек. В новый пул, кроме Андреевой, также были добавлены Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова, Александр Шевченко, Диана Шнайдер и Вера Звонарева. Выбыла из международного пула Екатерина Глазкова.

Под контролем Международной федерации тенниса продолжают оставаться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Екатерина Александрова, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин и Арина Вараксина.

По ходу прошлого сезона наивысшей позицией Андреевой было 46-е место. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.