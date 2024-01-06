Тардиф выразил оптимизм в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года

Обсуждение по этому вопросу состоится 12-13 февраля

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде 2026 года. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу Тардиф сообщил о процессе переговоров по участию хоккеистов НХЛ в ближайших двух Олимпиадах с лигой, профсоюзом игроков лиги и Международным олимпийским комитетом. Обсуждение по этому вопросу состоится 12-13 февраля.

"Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте", - сказал Тардиф.

Ранее в профсоюзе игроков НХЛ сообщали о том, что переговоры об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде еще продолжаются. В последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи, до этого они выступали на Олимпийских играх 1998, 2002, 2006 и 2010 годов. На Олимпиаду 2018 года игроки НХЛ не поехали по причине разногласий лиги с Международным олимпийским комитетом по вопросам страховки и телевизионных прав. В Олимпиаде 2022 года хоккеисты лиги не участвовали из-за жесткого антиковидного режима и угрозы коронавируса.