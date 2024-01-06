В Норвегии вновь обвинили экс-главу IBU Бессеберга в сокрытии допинга у россиян

Ранее прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Андерсу Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU

ТАСС, 6 января. Полиция прослушивала телефонные звонки бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, который в разговорах обсуждал вопросы, касающиеся сокрытия положительных допинг-проб россиян. Об этом сообщает издание VG.

Отчет по расследованию звонков Бессеберга состоит из 220 страниц, его подготовил британский юрист Джонатан Тейлор, возглавляющий независимую комиссию IBU.

"По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило. Оба были разочарованы тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они почти пытались помочь русским дать отпор", - сказал Тейлор.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб у российских биатлонистов, одно из расследований велось Национальным органом по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Okokrim). В апреле адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось.

В 2021 году комиссия IBU пришла к выводу о виновности Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. По мнению комиссии IBU, Бессеберг и и бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш защищали интересы России, особенно в антидопинговом контексте, без веских оснований, закрывая глаза на очевидные нарушения. В отчете подчеркивалось, что Бессеберг и Рёш должны считаться невиновными до момента предъявления официальных обвинений, однако, по мнению комиссии, существуют достаточно достоверные и надежные доказательства их причастности к нарушениям правил IBU. Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.