Привалова назвала спринтера Крылова лучшим российским легкоатлетом года

Константин Крылов обновил юниорские рекорды страны на спринтерских дистанциях

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Лучшим российским легкоатлетом года, по мнению олимпийской чемпионки Ирины Приваловой, стал Константин Крылов, который обновил юниорские рекорды страны на спринтерских дистанциях. Об этом Привалова рассказала ТАСС.

Крылову 19 лет, в июне он обновил рекорды на дистанциях 100 метров (10,15 секунды) и 200 метров (20,42), которые были установлены до его рождения - в 1990 году.

"Благодаря ему в спринте произошел рывок, я за него буду переживать и болеть. Надеюсь, что ему удастся выбежать из 10 секунд в ближайшие годы. Так у нас в стране давно не бегали", - сказала Привалова.

Олимпийская чемпионка отметила, что российские легкоатлеты сейчас демонстрируют высокие результаты и в женском спринте. "У меня душа к спринту лежит, я за ним пристально наблюдаю", - сказала олимпийская чемпионка, которая также специализировалась на коротких дистанциях.

Российские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.